TVB Stuttgart gegen Frisch Auf Göppingen Torhüter entscheiden Derby für Frisch Auf

Stuttgart - Was wurden in der vergangenen Saison – nicht zu Unrecht – die Torhüter von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen kritisiert: Beim 34:27(15:11)-Derbysieg in der Handball-Bundesliga beim TVB Stuttgart machten die Göppinger Keeper aber im positiven Sinne den Unterschied aus. Vor allem Daniel Rebmann brachte in einem wilden Derby mit sehr viel Tempo, aber auch zahlreichen technischen Fehlern, die TVB-Spieler gleich reihenweise zur Verzweiflung: Der 27-Jährige zeigte vor der Pause eine Weltklasseleistung, kam auf eine Quote von über 52 Prozent an gehaltenen Bällen. „Es lief super für mich vor der Pause“, sagte Rebmann – und blickte gleich nach vorne auf das nächste Derby: „Jetzt freuen wir uns, dass wir mit einem 6:0-Punkte-Traumstart zu den Rhein-Neckar Löwen fahren können.“ Nach der Halbzeit konnte Rebmann seine Gala nicht fortsetzen. Der TVB kam auf 17:18 (37.) heran. Beim 20:22 (43.) ging Rebmann raus, Urh Kastelic kam – und war sofort da.