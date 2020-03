TV-Vorschau: „Meister des Todes 2“ Waffenhändler auf der Anklagebank

Ja, muss der Geschäftsführer Heinz Zöblin (Axel Milberg) vor Gericht zugeben, die Gewehre seiner Firma seien wohl in Gegenden im Einsatz, die als Liefergebiet ausgeschlossen seien. Aber geliefert habe man auch nicht in die betreffenden Bundesstaaten Mexikos, sondern in benachbarte, die als Zielregionen freigegeben waren. Wohin legal gelieferte Waffen letztlich verschoben würden, könne eine kleine Firma unmöglich nachprüfen, schließlich gelinge so eine Kontrolle strategischer und geschäftlicher Partner nicht einmal der Bundesregierung. Was aufs erste Hören wie eine windige Ausflucht klingt, ist wohl eher die doppelbödige Grundlage der Exportpolitik. Man definiert Ziele, Absichten und Regeln, wohl wissend, dass die Einhaltung der Regeln nicht erzwingbar ist.