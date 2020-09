TV-Vorschau Der erste neue „Tatort“ kommt aus Wien

Das war es dann aber auch mit der Aufregung im neuesten Fall „Pumpen“ der Wiener Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Routiniert ermitteln sie sich durch die 90 Minuten. Der Tote auf den Gleisen heißt Iovan Savic. Schnell stellt sich heraus: er wurde betäubt. Trainiert, also Eisen gepumpt, hat er in einer Muckibude. Dort gibt es ziemlich große, kräftige Jungs, die böse dreinschauen. Und offenbar mit Anabolika handeln. War das der Grund für den Mord? Wenig überraschend taugt die erste zu offensichtliche Spur nichts. Also weiter zu Spur zwei. Gemächlich treibt der Film voran, gepaart mit dem üblichen Schmäh, den privaten Plänkeleien und ein wenig Sozialkritik ergibt das gediegene Unterhaltung nach bewährtem Rezept. Überraschend ist allenfalls am Schluss der Täter. Und nervenzerfetzend nur der genaue Blick auf die Leiche.