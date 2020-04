TV-Vorschau: „Borchert und die tödliche Falle“ Geiselnahme im Gericht

Stuttgart - Ein nettes Abendessen unter Freunden, aber an einem eher ungewöhnlichen Ort für Selbstgebrutzeltes der Gourmetklasse: in einem alten Wohnanhänger. Aber so haust der Herr Borchert eben, er arbeitet momentan ja auch als Anwalt ohne Gerichtszulassung. Der Held der Zürich-Krimireihe der ARD ist eine Mischung aus systemkonformem Pragmatiker und regelfernem Lebenskünstler, was der Hauptdarsteller Christian Kohlund auch ohne Worte gut auszudrücken weiß. Er hat Züge eines bulligen Immobilienentwicklers, schaut im nächsten Moment aber dem amerikanischen Absturzpoeten Charles Bukowski ähnlich.