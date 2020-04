TV-Tipps zu Ostern Mehr als ein Überraschungsei im Programm!

Stuttgart - Die Sender überbieten sich in diesem Jahr zwar nicht gerade mit Erstausstrahlungen – trotzdem ist das Programm für alle gut gefüllt: vom zuckersüßen Animationsfilmchen bis zur bittersauren Parodie. Die Suche am Sonntag nach gefärbten Eiern könnte also auf jeden Fall anstrengender werden als die Suche nach guten Filmen und dem ein oder anderen Wiedersehen mit vertrauten Stars.