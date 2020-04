TV-Tipp: „Victoria & Abdul“ Eine Herrscherin wird locker

Der Lehrer und die Neider

Die ganze Überfahrt übers Meer wird nun mit hineingepackt in die Zeit, die Victoria zum Aufstehen braucht. Das ist nicht der einzige schöne Kniff, mit dem der Regisseur Stephen Frears („Gefährliche Liebschaften“, „The Queen“) uns zeigt, wie zäh die Zeit in den Palästen und Landhäusern der am längsten regierenden Herrscherin der Geschichte dahinfließt.