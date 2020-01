TV-Tipp: „Kryger bleibt Krüger“ mit Horst Krause Ein Vertriebener erbt im Osten

Stuttgart - Vielleicht hat Marc-Andreas Bochert damals, als er seinen Antihelden Paul Krüger in die Türkei geschickt hat, im Stillen gehofft: Aus dieser Idee kann mehr werden. In „Krüger aus Almanya“ (2015) wollte der von Horst Krauseunnachahmlich verkörperte Ur-Berliner um jeden Preis verhindern, dass sich seine geliebte Enkelin Anna mit einem Einheimischen verlobt und zur „Gebärmaschine für kleine Moslems“ wird. Nach und nach bekam das zementierte Weltbild des alten Grantlers jedoch immer tiefere Risse; am Ende kehrte er geläutert heim.