TV-Tipp „Ihr letzter Wille kann mich mal!“ Friede, Freude, Pustekuchen

Eine Seebestattung als letzter Wille

Wie in den meisten „Buddy“-Movies besteht der Reiz der Geschichte in der Kombination zweier Protagonisten, die sich unter normalen Umständen kaum über den Weg gelaufen wären. Dass sie sich begegnen, dafür sorgt hier die bei einem Unfall verstorbene Sophia. Sie war mit beiden verheiratet – nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Entsprechend konsterniert müssen Heinrich (Lauterbach) und Tom (Ochsenknecht) feststellen, dass die Liebe ihres Lebens sie in den letzten zwanzig Jahren beide hintergangen hat, wenn auch nicht bösartig; sie hat bei dem einen gefunden, was der andere ihr nicht geben konnte. Weil sie möchte, dass ihre Männer sich kennenlernen, sieht ihr letzter Wille eine Seebestattung vor der Küste der kleinen Nordseeinsel Neuhever vor.