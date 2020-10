TV-Tipp Fast 7,5 Millionen sehen den neuen Zürich-Tatort

Erneut einen starken Wert erzielte die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany". 2,95 Millionen Menschen (9,5 Prozent) sahen die Musik-Sendung mit unter anderem Mark Forster und Nico Santos in der Jury. Den Science-Fiction-Film "Transformers: The Last Night" mit Mark Wahlberg wollten auf ProSieben 1,81 Millionen (6,1 Prozent) sehen.