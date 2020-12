TV-Tipp „Das Glück ist ein Vogerl“ Zum Frust noch ein Gespenst obendrauf

Stuttgart - Der Österreicher ist schon an sich wenig geneigt, das Leben als unverdientes Geschenk zu sehen, über dessen kleine Fehler man bescheiden schweigen sollte. Er weist gern auf alles hin, was ihn stört. Der Musiklehrer Franz (Simon Schwarz) aber ist übers freudige Granteln hinaus. Er ist authentisch frustriert und steht an der Grenze zur isolierenden Verbitterung. Seine Schüler gehen ihm auf die Nerven, deren Eltern erst recht, die Kollegen sowieso, und seine Ehe hat er an den Bruchpunkt gebracht – was ihm aber noch gar nicht aufgegangen ist. Als wir den Endvierziger zu Beginn der Komödie „Das Glück ist ein Vogerl“ kennenlernen, ist der Crash eher eine Frage von Stunden als von Tagen.