TV-Tipp: „Das Geheimnis der Freiheit“ Einen Kriegsverbrecher aufpolieren

Auf diese Frage liefert „Das Geheimnis der Freiheit“ keine klare Antwort. Aber der Drehbuchautor Sebastian Orlac („Keiner schiebt uns weg“) und der 1959 in Tel Aviv geborene tätige Regisseur Dror Zahavi (viele „Tatort“-Folgen, z.B. „Der König der Gosse“) nutzen sie als Brennstab der Erzählung.

Während des Krieges diente Beitz den Nazis im besetzten Osteuropa als Manager der kriegswichtigen Erdölwirtschaft, auch er war Herr von Arbeitssklaven – und rettete einige hundert Juden vor dem Todeslager. Vielleicht erhofft er sich nun durch eine Relativierung der Kruppschen Schuld eine noch stärkere Bagatellisierung der eigenen. Zugleich spricht er ungern über seinen riskanten persönlichen Widerstand. Das wiederum fasziniert Mann. Der Historiker, sonst auf Archivstudien angewiesen, kommt an einen Macher heran, der so widersprüchlich ist wie Wallenstein, über den er gerade eine hochgelobte Biografie vorgelegt hat. Außerdem stehen beide im Schatten eines überlebensgroßen Vorgängers. „Dichterfürst oder Kanonenkönig, die Last auf dem Thronfolger bleibt“, sagt Golo Mann einmal.

Bissiges Porträt der Jetset-Manager

Wann immer Beitz und Mann einander umkreisen, kann man die Augen nicht vom Bildschirm wenden. Exzellent sind auch die bissigen Rekonstruktionen von Milieus und Zeitgeist, vom plumpen Machotum der stets provinztumb wirkenden Jetsetter bis hin zum erdrückenden Edelgruft-Klima im Hause Mann, wo der Geist des Nobelpreisträgers in jedem Stuhl zu sitzen scheint.

Als Beitz etwa in den Iran reist, um den Schah zum Kauf von Krupp-Anteilen zu bewegen, zeigt die Kamera prominent eine Stewardess, wie man damals sagte, die in Kurzrock-Uniform an einer Warteecke auf dem Flughafen vorbeigeht - und die Geschäftsreisenden, die sie mit gereckten Hälsen taxieren wie einen zu weit entfernt aufgestellten Gratissnack.

Eher missraten dagegen sind die zunehmenden Seelenkrisenmomente von Beitz, in denen anfangs unscharf, dann klarer Erinnerungen an ein großes Versagen aufsteigen. Das ist billigster Budenzauber – aber der lässt sich dank der vielen tollen Szenen drumherum ausnahmsweise gut verschmerzen.

Ausstrahlung: ARD, Mittwoch, 15. Januar 2020, 20.15 Uhr