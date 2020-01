TV-Tipp: Arte zur Auschwitz-Befreiung Das deutsche Erbe

Stuttgart - Es schien mal so einfach zu sein: Dem Verdrängen durch einen Teil der Kriegsgeneration, der sich an einem Massenmord nicht mitschuldig fühlen wollte, würden Zeitzeugen, Dokumente, Aufzeichnungen, Fotos, Filme und die Literatur entgegenstehen. So würde der Holocaust grundlegendes Geschichtswissen der Deutschen werden. Aus dem großen Zivilisationsbruch würde der unverbrüchliche Wille zur Humanität hervorgehen, aus der Entmenschlichung der Schwur auf den Rechtsstaat, aus den Lügen der Mörder die Verpflichtung zur Erinnerung an die Opfer und die Wahrheit. Mittlerweile lässt einen der Blick in die sozialen Netzwerke zweifeln, wie es um Geschichtswissen und Erschütterbarkeit mancher Mitbürger steht.