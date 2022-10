TV-Tipp ARD-Drama: "Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben"

Es ist das Jahr 1943: Der Künstler-Witwe Martha Liebermann droht - wie allen Juden in Deutschland - die Deportation in ein Konzentrationslager. Ihre Wohnung in Berlin verlässt sie kaum noch. An den Wänden hängen Kunstschätze - Werke ihres Mannes. Zur Seite stehen der betagten Dame ihr Hausmädchen Luise (Lana Cooper) und eine Gruppe Widerstandskämpfer. Ihre Tochter Käthe ist bereits fünf Jahre zuvor in die USA emigriert. Martha Liebermann blieb in Berlin - weil sie die Bilder ihres Mannes nicht verlassen wollte.