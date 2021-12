TV-Thriller „Das Haus“ Tobias Moretti gegen das übergriffige Haus

Selbstgesteuertes Wassertaxi

Man schreibt das Jahr 2029. Populisten sind in Deutschland an der Macht und drohen bei einem Sieg der bevorstehenden Wahl, die Demokratie vollends kalt zu stellen. Bereits abserviert wurde der integre Regierungskritiker Hellström (Tobias Moretti), dem sein Verlagschef Paschke (Hans Jochen Wagner) Schreibverbot erteilt hat, aus fadenscheinigen Gründen. Das einsame Refugium auf einem Ostsee-Eiland soll also Schutz bieten, doch der durchdigitalisierte Luxusschuppen fängt an, rumzuzicken. Erst spinnt die Warmwasserregulierung, dann wird Hellström von sich öffnenden Türen und Schubladen zu einer versteckten Waffe geführt, ebenso zu einem Video, das seine Frau beim Sex mit seinem Chef zeigt. Die Künstliche Intelligenz deckt Geheimnisse auf, sät Misstrauen in der Beziehung. Und dann sperrt das Haus das Paar sogar aus, so dass die beiden für eine Nacht im Insel-Wald notcampieren müssen. Doch das dauerdatensammelnde Smarthome will ihnen gar nichts Böses – es kennt die Bewohner, deren Gedanken und Gefühle, einfach nur viel besser als sie selbst.