TV-Zwischenbilanz Sommerpause im Corona-Jahr naht

Berlin - Der Sommer kommt, wenn auch ohne TV-Highlight Fußball-EM: Im Fernsehen verabschieden sich die Formate, die eine Sommerpause haben, nach und nach. So geht die beliebteste TV-Reihe der Deutschen, der ARD-„Tatort“, am Abend des 7. Juni mit einem Münchner Krimi in eine 13-wöchige Sommerpause. Voraussichtlich erst am 6. September gibt es wieder einen neuen „Tatort“. Das RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch verabschiedete sich schon am Pfingstmontag mit einem Promi-Special und kommt Anfang September mit neuen Folgen wieder.