TV-Serie „Scenes from a Marriage“ Im Bett mit Ingmar Bergman

Stuttgart - Das Goldene Zeitalter der Fernsehserien begann in Deutschland vor 30 Jahren. Am 10. September 1991 strahlte RTL die erste Episode von David Lynchs Serie „Twin Peaks“ aus. Diese machte einen Genremix sendefähig, der Drama, Mystery, Krimi und Soap Opera vermengt und bis heute Vorbild für Serienerzählungen des Qualitätsfernsehens ist. Zusammen mit seinem Co-Autor Mark Frost etablierte Lynch eine neue TV-Ästhetik, konfrontierte die Zuschauer mit langen, verworrenen Erzähl­strängen und vielschichtigen Charakteren. Ohne die Vorarbeit, die „Twin Peaks“ geleistet hat, wären Serien wie „The Wire“, „Breaking Bad“ oder „Game of Thrones“ kaum denkbar.