TV-Reporter in Marbach Willi Weitzel packt alle mit seinen wilden Wegen

Der bayerische Ammersee musste als Beispiel für seinen „wilden, feuchten Weg“ herhalten, den er in eindrucksvollen Ton- und Bildsequenzen nacherlebbar machte. Weitzels Ziel: den See einmal quer zu durchschwimmen. Trotz panischer Angst vor dem, was sich unter ihm im Wasser tummeln könnte. Abenteuer satt auch in Afrika, wo es Willi Weitzel hinverschlagen hat, weil er als Überbringer der Sternsinger-Spendengelder zu den Empfängern reiste. Erzähler Willi mäandert auch dabei fröhlich zwischen den Polen Angst und Mut hin und her, denn im Eindimensionalen bleibt er keineswegs stecken. Soll heißen: der Mann macht deutlich, dass auch ein Abenteurer ganz unterschiedliche Empfindungen durchleidet. Schrecksekunden inbegriffen. Mal ist er obenauf, mal zittern ihm die Knie.