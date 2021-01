TV-Quoten an Silvester Pilawa vor Kiewel und Kerner

Im Laufe des Tages punkteten im Ersten etwa die „Vierschanzentournee Qualifikation“ (3,80 Millionen/21,9 Prozent) ab 14 Uhr und der Sketch-Klassiker „Dinner for One oder Der 90. Geburtstag“. Den Sketch gab es auch in Dritten zu sehen, den größten Zuspruch hatte aber die Ausstrahlung im Ersten ab 15.50 Uhr (3,42 Millionen/17,1 Prozent).