TV Mundelsheim verliert Heimspiel Erste Hälfte katastrophal, zweite zu kurz

„Wir haben dann in der Pause besprochen, dass wir jetzt einfach auf null stellen und versuchen, die zweite Halbzeit zu gewinnen“, erklärte Irion. Das gelang nur schleppend, beim 9:21 war der TVM gar mit zwölf Toren hinten. Näher als auf sieben Treffer kamen die Hausherren bis zur 50. Minute nicht heran. „Dann haben wir auf eine doppelte Manndeckung umgestellt. Dann wurde es plötzlich immer enger“, so Irion. Denn nun waren die Schmidener von der Rolle, verloren die Bälle im Angriff oder scheiterten an Hans Herrmann. Der TVM-Keeper machte reihenweise freie Würfe der Gäste zunichte, sein Team kam tatsächlich immer mehr in Sichtweite. Und das in ungewohnter Aufstellung. So agierte Heiko Michy, sonst als Kreisläufer aktiv, nun auf der Rückraummitte und trieb den TVM an. Fünf Minuten vor Schluss war man beim 25:30 auf fünf Tore herangekommen, eine halbe Minute war noch zu spielen, als Lucas Hochwimmer das 29:31 erzielte – doch zu mehr reichte es nicht. Die Schmidener setzten mit dem 32:29 den Schlusspunkt.