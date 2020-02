TV Mundelsheim in der Handball-Landesliga Allen Widrigkeiten zum Trotz Punkt geholt

Die Folge: Aus einem zwischenzeit­lichen 8:4-Vorsprung in der 10. Minute wurde bis zur 17. Minute ein 10:10-Unentschieden. Anschließend setzten sich die Hausherren gar auf 15:11 (23.) ab. „Die Umstellung hat zu einem Bruch in unserem Spiel geführt. Sicherlich waren meine Spieler auch noch etwas geschockt nach der Verletzung“, sagt der Coach des TVM. Und auch Pech kam hinzu. Gleich drei Bälle landeten am Innenpfosten, woraufhin die Kornwestheimer einen direkten Gegenstoß fahren konnten. Zur Pause führten die Hausherren so mit 20:15. Das Gute: Nach der Pause lief es wieder besser beim TV Mundelsheim. „Wir haben unsere Abwehr komplett auf 6:0 umgestellt, gut verteidigt, und auch unsere Torhüter waren da“, berichtet Gerrit Irion. Bereits in der 36. Minute war man beim 19:20 wieder in Schlagdistanz, im Anschluss egalisierten sich beide Teams. „Ganz am Ende hatten wir mit dem letzten Angriff sogar noch die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Aber ehrlich gesagt geht das Unentschieden an diesem Tag in Ordnung“, findet der Mundelsheimer Trainer, denn: „Nach der ersten Halbzeit und dem Ausfall sind wir echt zufrieden damit, dass wir noch einen Punkt holen konnten.“