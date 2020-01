TV Marbach verliert erneut Negativserie hält an

Obwohl die Gäste noch auf 60:53 erhöhten, gaben die Marbacher nicht auf und kamen auf 60:62 heran. Letztlich scheiterten sie aber auch ein wenig an sich selbst, denn wiederum genau in der Situation, in der die Chance für eine Wende zum Greifen nah war, landete der Ball häufiger auf dem Ring als im Korb. Am Ende hieß es 65:74. Somit steht der TV Marbach weiterhin mit null Punkten am Tabellenende.