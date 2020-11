TV-Kritik „Jupiter’s Moon“ bei Arte Ein Engel auf der Flucht

Mitten hinein

Mundruczó, Jahrgang 1975, bettet wie etwa Theo Angelopoulos und Emir Kusturica Fantastisches in eine schroffe Realität ein. Aryan landet in einer zynischen, schmuddeligen Fremde. Der Arzt Gabor Stern (Merab Ninidze), der ihm, dem Gejagten, erst einmal Unterschlupf gibt, will Kapital aus ihm schlagen. „Jupiter’s Moon“ erklärt die Situationen erst einmal nicht, wirft uns mitten in sie hinein. Wir müssen uns Zusammenhänge zusammenreimen – wie Aryan also.