TV-Kritik „Ein Schritt zu viel“ Die selbstlose Liebe als Tyrannei

Friedrich könnte wütend und verletzend sein, doch er will nicht schneiden, leiden lassen, trennen. Er will halten. Er versichert Nicole, er möchte Teil ihres Lebens bleiben, ein selbstloser Freund. Er überwindet sogar den Schock, als die Frau, die er braucht, als sei sie ein externes Herz, das ihm hilft, sein Blut in Bewegung zu halten und nicht zu erstarren, einen jungen Mann vorstellt. Mit dem ist sie fest zusammen, bekommt ein Kind von ihm. Ist Friedrichs Treue platonische Hingabe? Oder gehobenes Stalking? Mehr und mehr scheint das jedenfalls Grenzen zu überschreiten und alle Beteiligten zu zermürben.