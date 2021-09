TV-Kritik „Anne Will“ Habeck und Lindner haben sich lieb

Will wirkte von Anfang an gereizt

Anne Will wirkte schon gereizt, kaum dass ihr erster Gast zu sprechen begonnen hatte. Lindner maulte, man möge ihn doch „eiiiinmal“ endlich seinen Punkt machen lassen. Bouffier nörgelte, Anne Will höre nicht zu. Die Moderatorin hielt dem Ministerpräsidenten vor, er sei unfair, weil der Mann mit der sonoren Stimme milde lächelnd einfach immer weiterredete und so dafür sorgte, dass Saskia Esken im Vergleich kaum zu Wort kam. Habeck fragte in das Redewirrwarr hinein, ob er mit seiner Antwort warten solle, bis seine Mitdiskutanten fertig seien mit dem Durcheinanderquatschen. Am Ende musste Anne Will direkt abgeben an die Tagesthemen, ohne Schlusswort, ohne Dank an die Gäste – irgendwie war man froh, dass es nun endlich rum war.