TV-Koch Tim Mälzer: "Man darf die Leute nicht alleine lassen"

Mälzer selbst hatte sein Restaurant in Hamburg, die "Bullerei", zuletzt für drei Wochen coronabedingt geschlossen. Am Donnerstag nimmt das Team das Geschäft wieder auf. Zuvor wurde viel probegekocht, gewerkelt und ausprobiert. "Das ist ja das, was die Politik bislang nicht verstanden hat, dass so ein Öffnen und Schließen von Gastronomie immer auch Anlauf- und Auslaufkosten verursacht."