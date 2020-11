Skelett mit Eis-Augen Sarah Lombardi gewinnt "Masked Singer"

Bei "The Masked Singer" singen Promis in aufwendigen Bühnenkostümen und versuchen, dabei nicht erkannt zu werden. Lombardi galt schon lange als heißer Tipp für das Skelett, das für seine gute Stimme gepriesen wurde. Die 28-Jährige wurde einst als Zweitplatzierte in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Ihr Talent als Sängerin wird oft unterschätzt. Die Kölnerin geht auch vielen anderen Tätigkeiten nach - in anderen Shows ("Let's Dance", "Dancing on Ice") und als Influencerin. Auch ihr Privatleben mit Sohn Alessio und Ex-Partner Pietro Lombardi ist immer wieder Thema.