TV-Klassiker Marie-Luise Marjan über die "Lindenstraße"

Die "Lindenstraße" war vor einem Jahr, am 29. März 2020, nach fast 35 Jahren mit der 1758. Folge ausgelaufen. Im Technik Museum in Speyer wurden seitdem zahlreiche Original-Kulissen aufgestellt, etwa Requisiten des Cafés Bayer und des Restaurants Akropolis. Marjan kennt das Museum in Rheinland-Pfalz. "Selbstverständlich ist auch Wehmut dabei, wenn ich in die Ausstellungsräume blicke. Aber es überwiegt die Freude", sagte sie. "Immer wieder werde ich von Fans darauf angesprochen, wie schade es ist, dass die Serie nicht mehr läuft und dass der Sonntag jetzt so "leer" ist."