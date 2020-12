TV-Gelder in der Bundesliga Bayern München kassiert 60 Millionen Euro mehr als der VfB Stuttgart

Stuttgart - Am 7. Dezember will das DFL-Präsidium mit Sprecher Christian Seifert an der Spitze in einer virtuellen Mitgliederversammlung den 36 Profi-Clubs den heftig diskutierten Verteilungsschlüssel des neuen Fernsehvertrags präsentieren. In der aktuellen Saison beträgt der Unterschied bei den TV-Geldern bei den Erstligisten bis zu 70 Millionen Euro, das berichtet der „Kicker“.