TV-Film „Wo ist die Liebe hin“ Eine Beziehung in der Krise

Stuttgart - Wie das angefangen hat, kann keiner von ihnen mehr sagen. Diese Gereiztheit, diese Ungeduld, dieses Misstrauen, diese Bereitschaft, alles krummzunehmen, was der andere sagt oder tut, dieser Eifer, jede kleine Vergesslichkeit als sehr persönliche Kränkung auszukosten. Aber das ist das Eheleben, das Agnes (Ulrike C. Tscharre) und Gregor (Roeland Wiesnekker) nun führen. Agnes und Gregor, die ihren Freunden früher schon mal auf die Nerven damit gingen, dass ihre Beziehung im Stadium langer Vertrautheit noch immer so innig, so herzlich, so zugewandt, so wolkenfrei ist wie in der Phase des frischen Verliebtseins.