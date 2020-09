TV: „Das Leben ist kein Kindergarten“ Kopfläuse und andere Lebenskrisen

Stuttgart - Laut Abendunterhaltung im Fernsehen muss man sich um die Rentenfinanzierung keine großen Sorgen machen. Früher oder später, legt die Krimiflut nahe, endet sowieso jeder Deutsche vorzeitig als Mordopfer. Damit der Zuschauer diese etwas makabre Statistik besser verkraften kann, gibt es im Wechsel mit den Krimis immer auch was Nettes. Also Fernsehfilme, in denen ein Übermaß an Problemen die Figuren erst zu ulkigen Fehlleistungen treibt, bevor sich dann alle Krisen in heiterem Wohlgefallen auflösen. „Das Leben ist kein Kindergarten“ gehört zwar in letztere Kategorie, steckt den Kopf aber nicht ganz so weit in die rosa Wolken. Es fängt ja auch gleich mit Kopfläusebefall im Kindergarten an, hat also ziemlich Bodenhaftung.