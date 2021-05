Turnier in Riga WM-Debüt für Eishockey-"Hero" Kühnhackl

Dass es nun endlich klappt mit der Nationalmannschaft hat weniger positive Gründe. Hinter dem 29-Jährigen liegt ein schwieriges Jahr. Im August verletzte er sich noch im Trikot der New York Islanders in den NHL-Playoffs schwer an der Schulter. Im September starb seine Mutter Sylvia. Mit den Flügen war jeweils auch Quarantäne verbunden, was die Reha erschwerte. Zur neuen Saison reichte es nur zu einem Vertrag in der unterklassigen AHL bei den Bridgeport Sound Tigers.

In der Pandemie wurden die Divisionen streng getrennt, Bridgeport spielte in einer Dreier-Gruppe. "Wir haben zwölfmal gegen die eine und zwölfmal gegen die andere Mannschaft gespielt - dann war die Saison vorbei, weil es ja keine Playoffs gab." Ernüchternd. "Aber die letzten 15 Spiele haben wir als Mannschaft sehr gut gespielt und für mich persönlich ist es auch besser gelaufen." Kühnhackl lief als stellvertretender Kapitän auf und kam auf eine gute persönliche Bilanz. In Riga soll er nun ebenfalls als Führungsspieler ran.

Top-Talente im Team wie Moritz Seider (20), Lukas Reichel (19) oder John-Jason Peterka (19) schauen zu Kühnhackl auf. "Natürlich sind wir happy, dass der Tom dabei ist. Er ist eine Verstärkung fürs Team", sagte Seider und auch Söderholm war begeistert, als Kühnhackl ihm früh signalisierte, die WM unbedingt spielen zu wollen. "Er ist ein sehr, sehr positiver Junge", lobte der Bundestrainer: "Tom kann gegen die besten Spieler von jeder Mannschaft spielen."

