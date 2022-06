Turnier in Frankfurt WM-Aus für Darts-Oldie Lim - Clemens/Schindler weiter

Clemens: "Bin sehr glücklich"

"Ich bin sehr glücklich. Dieses Publikum ist unglaublich", sagte Clemens. Schindler fügte an: "Wir haben es nicht geschafft, das Match zuzumachen. Jetzt bin ich überglücklich." Im kostümierten Publikum war neben Superman, Super Mario und zahlreichen Wikingern diesmal auch ein Jesus-Double zu finden. In den folgenden Tagen erwarten die Veranstalter steigende Zuschauerzahlen, am Sonntag sollen 3000 Fans in die Halle kommen.Price und Clayton siegen