Turnier in England Titelanwärter: DFB-Frauen selbstbewusst gegen Spanien

Harder: "Deutschland ist auf einem Riesenniveau"

"Es war tatsächlich das beste Spiel, was ich von unserer Mannschaft in meiner sportlichen Verantwortung bisher gesehen habe", meinte der 46-Jährige am Samstag - und er ist seit dem 1. Januar 2018 im Amt. "Endlich auch mal sehr selbstbewusst Fußball gespielt" habe das Team. "Deutschland ist auf einem Riesenniveau", sagte auch Dänemarks frustrierter Star Pernille Harder nach der Lehrstunde am Freitag.