Turnier in England Schüller trifft spät zum Remis: DFB-Frauen trotzen Spanien

Die erst 20 Jahre alte Münchnerin Lena Oberdorf organisierte die DFB-Abwehr gegen die spielstarken Spanierinnen zunächst souverän. Sekunden nach der Pause allerdings verursachte sie mit einer unfreiwilligen Vorlage für Putellas den Rückstand: Frankfurts Frohms zwischen den Pfosten konnte nicht mehr retten. "Ein Nackenschlag", sagte Voss-Tecklenburg später.

Wichtige Standortbestimmung

Danach hatten die Olympiasiegerinnen von 2016 zu kämpfen und gerieten immer wieder in Bedrängnis. Entlastende Angriffe blieben weitgehend aus - bis auf die dicke Chance von Lina Magull auf Zuspiel von Schüller (72.). Frohms lenkte noch einen Ball von Garcia an die Latte, ehe Schüller mit ihrem 24. Tor im 35. Länderspiel traf.

Der Arnold Clark Cup gilt für das deutsche Team als wichtige Standortbestimmung für die EM. Am Sonntag (21.15 Uhr/ARD-Livestream) geht es in Norwich gegen Olympiasieger Kanada weiter. England ist am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton der dritte Gegner des Vier-Nationen-Turniers.