Turnier in England Kapitänin Popp: EM-Erfolg "extrem wichtig" für Frauenfußball

Für "extrem wichtig" hält DFB-Kapitänin Alexandra Popp ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England."Mit unserem Erfolg sind wir ja mit daran beteiligt, wie es mit dem Frauenfußball in Deutschland weitergeht - das mus man schon so knallhart sagen", betonte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".