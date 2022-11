Turnerinnen vor Sensation 2. Liga? KSV Hoheneck darf träumen

Auch an den Tagen nach dem Wettkampf in Nürtingen ringt die KSV-Trainerin Uta Ziegler noch nach Worten. „Ich weiß nicht, wie uns geschieht“, sagt sie. Es sei alles so surreal. Jahrelang habe die Mannschaft auf den Aufstieg in die Dritte Liga hingearbeitet, sich letztlich auch mit diesem belohnt. Dass man nun auch in dieser Klasse ganz oben mitturnt, damit sei absolut nicht zu rechnen gewesen. Und doch ist es so: Nach dem Sieg beim Wettkampftag in Balingen Mitte Oktober, setzte die KSV Hoheneck am Samstag mit dem ersten Platz in Nürtingen noch einen oben drauf.