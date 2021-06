Turner Yasin El Azzazy aus Murr Ein Statement gesetzt

Als Vorteil sieht Yasin El Azzazy es an, dass er sich ja für seine zweite große sportliche Leidenschaft ohnehin „extrem fit hält“. Denn der Murrer ist regelmäßig bei Ninja-Wettkämpfen am Start. Am bekanntesten ist hier die RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“, von der demnächst die sechste Staffel startet. „Da werde ich wieder dabei sein.“ Doch es gibt noch andere Formate. „Ich bin direkt nach den Deutschen Meisterschaften wieder in den Ninja-Modus gewechselt und habe auch schon wieder an einem Wettkampf der ,European Ninja League’ teilgenommen. Da bin ich Zweiter geworden“, berichtet El Azzazy. Auch dort wird der Murrer also sicherlich noch das ein oder andere Statement setzen.