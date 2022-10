Turnen KSV: Vorbereitung mit Hindernissen

Die Sommerpause dauert für die Turnerinnen, so auch bei der KSV Hoheneck, traditionell etwas länger. Die Riege hat in der 3. Bundesliga Süd ihren bislang letzten Wettkampf am 22. Mai absolviert. Danach war Training angesagt – bis zu diesem Samstag. Denn um 15.15 Uhr startet für die Turnerinnen um Trainerin Uta Ziegler in der Balinger Sparkassen-Arena der zweite von vier Wettkampftagen. „Und wir sind gut vorbereitet“, betont Ziegler vorab.