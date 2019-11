Turnen Hochmotiviert in Richtung 3. Bundesliga

Die Mannschaft sei hochmotiviert, „alle freuen sich riesig auf den Wettkampf. Die Halle wird voll sein und wir werden sicher eine super Stimmung haben“, blickt Braden voraus. „Meine Aufgabe ist es, da etwas Ruhe reinzubringen.“ Ansonsten bereite man sich vor wie auf einen ganz normalen Wettkampf. „Wir werden also keine Übungen abspecken, um auf Sicherheit zu gehen. Eher wird gegenüber dem Wettkampf im Oktober in Backnang noch das eine oder andere Teil dazukommen“, kündigt der KSV-Trainer an. Da hatte die KSV Hoheneck nach zwei dritten Plätzen bei den ersten beiden Wettkämpfen im Mai die beste Tagesleistung abgeliefert. Personell wird sich ebenfalls wenig ändern. Mona Ziegler aus Erdmannhausen und die Pleidelsheimerin Joana Lamatsch, die eine leichte Ellbogenverletzung inzwischen auskuriert hat, sind ebenso als Vierkämpferin fest eingeplant wie Amy Fischer. Die Marbacherin Carolin Knoch wird voraussichtlich wieder am Sprung und am Boden antreten. „Eventuell gibt es kleine Änderungen am Barren“, kündigt Braden an.