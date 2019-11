Turnen Großer Zusammenhalt

Luwigsburg-Hoheneck - Im Herbst 2012 turnten die Mädchen der KSV Hoheneck erstmals in der Regionalliga. Jetzt hat eine Mannschaft es nach mehreren vergeblichen Anläufen in die 3. Bundesliga geschafft, in der von 2012 bis heute viele Konstanten erhalten geblieben sind. Allen voran Uta Ziegler als Trainerin, Betreuerin, Kontaktperson für uns Journalisten und inzwischen sogar Staffelleiterin der Regionalliga Mitte. Ihr Kollege Sebastian Braden kam 2013 hinzu. Und natürlich sind Carolin Knoch (ehemals Renz), Mona Ziegler und Joana Lamatsch zu nennen, die seit Beginn der „Regionalliga-Ära“ in dieser Mannschaft turnen.