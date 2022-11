Turnen Aufstieg entscheidet sich in Meßstetten

Große Hohenecker Delegation reist nach Meßstetten

Eine personelle Änderung steht bei den Hoheneckerinnen vor dem Wettkampftag in Meßstetten schon fest: Malina Blum ist verhindert. Sie hatte vor zwei Wochen einen Vierkampf gewonnen. So liegen die Hoffnungen auf vier anderen Turnerinnen: Amy Fischer und Mona Ziegler, die jeweils an drei Geräten an den Start gehen werden, sowie Saskia Knoll am Schwebebalken und Marie Huber am Boden.