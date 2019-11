Turnen Als Regionalligameister in die 3. Bundesliga

Der Wettkampf selbst läuft an diesem Tag fast wie gemalt für die KSV. Gleich am Barren gibt es das beste Teamergebnis des Tages. „Eine 8,65 als Streichergebnis – davon träumen die meisten Mannschaften nur“, weiß Uta Ziegler. Und auch am Balken läuft es gut. Lediglich die Erdmannhäuserin Mona Ziegler muss einmal vom Gerät, alle anderen kommen durch. Auch hier steht am Ende das beste Teamergebnis des Tages. Mona Ziegler legt dafür die drittbeste Bodenkür des Tages hin. Sie steht den Doppelsalto und freut sich über 11,40 Punkte. Auch die Pleidelsheimerin Joana Lamatsch bringt diesen Sprung in den Stand, leistet sich aber ansonsten ein paar Fehler. Ihre Laune sinkt zwischenzeitlich etwas, wenngleich die Mannschaftsleistung auch an diesem Gerät top ist: Mit 43,650 Punkten sind die KSV-Mädels deutlich vor dem Rest. Lediglich am Sprung liegen die Hoheneckerinnen am Ende 0,3 Zähler hinter Heidelberg, was vor allem daran liegt, das Mona Ziegler stürzt. Dafür erhält Joana Lamatsch für ihren Sprung die höchste Wertung des Tages und strahlt wieder übers ganze Gesicht. Es passt, dass dieser Sprung die insgesamt letzte Übung einer aus Sicht der KSV Hoheneck perfekten Saison ist.