Turn-Europameisterschaften Turner als Siebte im Finale - Frauen-Team als Ansporn

Der 29-Jährige qualifizierte sich mit 14,766 Punkten für das Gerätefinale am Sonntag am Barren, an dem er bei den Olympischen Spielen in Tokio Zweiter geworden war. Neben dem Unterhachinger erreichte nur Dunkel ein Einzelfinale. Der 25 Jahre alte Erfurter kam auf 14,366 Punkte am Pferd und hat am Sonntag Außenseiterchancen. "Mit drei Finals hatte ich schon gerechnet", sagte Bundestrainer Valeri Belenki, lobte aber seine Turner: "Ich bedanke mich bei den den Jungs für eine super abgelieferte Leistung - leider nicht an allen Geräten."