Turn-Drittligist KSV Hoheneck Hochleistungssport in Zeiten der Corona-Krise

Ludwigsburg-Hoheneck - Uta Ziegler blutet derzeit das Herz. Eigentlich verbringt die Erdmannhäuserin ja mehrere Tage pro Woche die Zeit mit den Turnerinnen der KSV Hoheneck in der Halle. Doch die Trainerin ist zur Untätigkeit verurteilt – wie alle anderen Sportler und Übungsleiter. Zumindest der normale Betrieb ruht. „Und auch die ersten beiden Wettkämpfe im April und Mai sind abgesagt“, berichtet sie. Erstmals in der Vereinsgeschichte starten die Hohenecker Turnerinnen in der 3. Bundesliga, vergangenen Herbst gelang der Aufstieg. „Doch wann und wie die Liga nun stattfindet, das steht noch in den Sternen. Alles liegt auf Eis“, so Ziegler. Dabei waren „ihre Mädels“ gerade so gut drauf. Tochter Mona hatte am Stufenbarren ein neues, sehr schwieriges Element in ihre Übung eingebaut. „Und das in ihrem hohen Turn-Alter von 21 Jahren“, betont die Mutter und Trainerin. Dabei ist der Barren gerade das Gerät, das nun am schwersten zu trainieren ist. „Mona hat eigentlich – auch wenn sie das gar nicht gerne hört – Hände wie ein Handwerker, weil da so viel Hornhaut dran ist. Das ist bald alles weg“, klagt Uta Ziegler. „Wir haben uns letzte Woche extra eine Sprossenwand gekauft für unseren Keller. Die wollte ich schon immer haben. Da gehen wenigstens ein paar Halte- und Häng-Übungen für die Hände.“