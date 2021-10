Turbulenzen bei Springer Wohin steuert die „Bild“-Zeitung?

Keine rechte Macht im Wahlkampf

Für die Öffentlichkeit viel interessanter sollte aber sein, dass mit dem selbstherrlichen, als Scharfmacher auftretenden Reichelt, der die Querdenkerszene umwarb, nicht nur eine Person, sondern eine Strategie scheitert. Reichelt hat „Bild“ wieder zum Kampfblatt gemacht, auch der neue Sender „Bild TV“ folgte seinen Konzepten. Doch auch Reichelts kraftstrotzendes Auftreten hätte in nächster Zeit nicht darüber hinwegtäuschen können, dass „Bild“ und „Bild TV“ als politischer Machtfaktor nach dem Vorbild von Fox News gerade krachend versagt haben. Im Bundestagswahlkampf haben das Blatt und der TV-Ableger versucht, Positionen der AfD in die CDU zu verlagern und einer so deutlich nach rechts verrückten Union zum Wahlsieg zu verhelfen. Das hat nicht mal im Ansatz geklappt – und im Sendebetrieb stimmen nicht einmal die Quoten. „Bild TV“ ist schwach gestartet und hat stark abgebaut. Der Wille zur Unseriosität ist klar erkennbar, aber es fehlt am Schwung, wirklich Skandalöses zu produzieren, an den Ideen, kontrovers Unverwechselbares zu schaffen, an einprägsamen Köpfen, an denen man sich nicht anderswo längst satt gesehen hat.