Tunesien Empörung über Haftstrafe von 30 Jahren wegen Cannabis-Konsums

Tunis - Nach der Verhängung von 30-jährigen Haftstrafen wegen Cannabiskonsums in Tunesien haben Menschenrechtsaktivisten das Urteil scharf kritisiert. Amnesty International bezeichnete derartige Strafen am Sonntag als schädlich für die Jugend des Landes. Diese werde gestraft, ohne dass Reformen eingeleitet würden. Ein Gericht in der nördlichen Stadt El Kef hatte die langen Haftstrafen in der vergangenen Woche gegen drei junge Menschen verhängt.