Tummelplatz der Trump-Anhänger Apple, Amazon und Google ziehen Parler den Stecker

In einer E-Mail an Parler teilte Amazon mit, dass der überbordende Hass und die Aufrufe zur Gewalt auf der Plattform die Gründe für die Entscheidung seien. „Wir haben jüngst beobachtet, dass die gewalttätigen Inhalte auf Ihrer Website stetig zunehmen, was unsere Nutzungsbedingungen verletzt“, heißt es in der Nachricht, die „Buzfeed“ vorliegt. Amazon sei davon überzeugt, dass der Plan nicht effektiv sei, Freiwillige einzusetzen um die Gewaltaufrufe zu moderieren.