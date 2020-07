Tuk Tuk Marbach Eine besondere Tour zum Jubiläum

Dabei hat Christa Schultheiß allen Grund zur Freude. Ihre Touren kommen an. „Im vergangenen Jahr hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein und mich mit meinem Angebot etabliert zu haben“, berichtet die 51-Jährige. Neben den Weiterempfehlungen ist die große Reisemesse CMT ein wichtiges Marketinginstrument. „Durch den Stand dort habe ich meine Reichweite irrsinnig erhöht“, freut sich Schultheiß. Ihre Beobachtung in den vergangenen Jahren: Viele Gäste kommen nicht vordergründig, um die Stadt Marbach zu erkunden, sondern um im Tuk Tuk zu fahren. Erst am Montag koutschierte sie ein Paar aus Bad Homburg durch die Schillerstadt. „Die Frau ist begeisterter Asien-Fan und der Sohn schenkte ihr die Tour zum Geburtstag. Nachdem es im Großraum Frankfurt nichts mit Tuk Tuks gibt, kam er zu mir.“ Eine Tour auf drei Rädern wird immerhäufiger zum beliebten Geschenk, freut sich Schultheiß. „Auch von Menschen aus Marbach oder der direkten Umgebung.“ Corona, so die Erfahrung der 51-Jährigen, hat vielen gezeigt, dass weniger oft mehr ist. „Oder anders ausgedrückt: Es muss nicht immer die Auszeit weit weg sein. Es gibt auch wunderschöne Ecken und kleine Auszeiten bei uns hier.“ Ihre Touren, wirbt Schultheiß auf ihrer Homepage, sind für alle, die Kultur und Natur in und um Marbach auf die Tuk-Tuk-Art kennen lernen und eine spannende Entschleunigung genießen möchten. Kein Laufen und Schnaufen, einfach einsteigen und genießen.