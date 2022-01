Türkische Waffendeals mit der Ukraine Erdogan erzürnt den Freund Putin

Der Westen zögert mit Rüstungslieferungen

Erdogans Regierung hält nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen an den Geschäften fest. Die eher anti-westliche Außenpolitik des Präsidenten hat dazu geführt, dass Europa und die USA die Zusammenarbeit mit Ankara im Rüstungsbereich herunterfahren. So will Washington der Türkei wegen des Streits um die russischen S-400 Abwehrsysteme keine Kampfjets des Typs F-35 liefern. Zudem werden für Ankara Exporte eigener Rüstungsgüter wie Kampfhubschrauber in Konfliktregionen schwierig, wenn sie mit westlichen Komponenten wie Motoren ausgestattet sind. Man ist deshalb auf der Suche nach neuen Lieferanten – und da bietet sich die Ukraine an. So könnte der Motor für ein geplantes türkisches Kampfflugzeug, das die amerikanischen F-35 ersetzen kann, aus der Ukraine kommen.

Kann Erdogan im Ukrainekonflikt vermitteln?

Dennoch bleibt die Türkei teilweise von Russland abhängig und kann sich gravierende Spannungen mit Moskau nicht leisten. Das betrifft Erdgaslieferungen aus Russland, aber auch die türkische Syrien-Politik: Bei Militäraktionen gegen kurdische Milizionäre in Syrien ist Ankara auf das Wohlwollen der Russen angewiesen. Beobachter in der Türkei halten es deshalb für denkbar, dass sich Putin für die türkischen Drohnen-Lieferungen an die Ukraine anderswo rächt. Das könnte in Syrien geschehen.

Ankara will solche Eskalationen vermeiden. Erdogan hat Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi in die Türkei eingeladen. Zudem will der türkische Präsident Anfang Februar nach Kiew reisen, um zu vermitteln. Selesnkyi hatte eine türkische Vermittlungsrollte begrüßt, doch der Kreml wollte damals nichts von Erdogans Angebot wissen. Ankara hofft, dass Putin inzwischen anders darüber denkt.