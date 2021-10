Türkische Politiker posten Tierfotos Ein Straßenhund wird Social-Media-Star

Ein Hund steigt um – aufs Schiff

Die steile Karriere des Straßenhunds hatte im Hochsommer begonnen, als er Fahrgästen durch seine routinierte Nutzung der Istanbuler Straßenbahnen auffiel: Ein mittelgroßer Hund mit gelbem Fell und schwarzer Schnauze stieg an den Haltestellen so souverän ein und aus, als kenne er das Streckennetz auswendig. Bald wurde es zum Spiel in den sozialen Medien: Wer dem Hund in der Tram begegnete, schickte ein Foto auf Twitter und meldete dazu, auf welcher Linie er gerade unterwegs sei. Der große Durchbruch kam, als der Hund eines Tages beobachtet wurde, wie er von der Schiene umstieg auf ein Schiff. Wenige Minuten nachdem er beim Aussteigen aus einer Straßenbahn fotografiert worden war, knipste ein anderer Twitter-Nutzer ihn im Gedränge beim Einsteigen auf eine Bosporus-Fähre zum asiatischen Ufer – wieder völlig entspannt, obwohl der Anschluss knapp war.